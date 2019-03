50 NIPPI | Moodne kulm - väikesed trikid ja imenipid  

Praegu on kulmutrend liikunud selles suunas, et jäetakse kasvama pea iga karv. Hoolitseda tuleks pigem selle eest, et kulmud ei kasvaks keskelt kokku. Kui sa ei tunne end kulmi kitkudes väga kindlalt, siis mine pigem professionaali juurde. Nüüd on Eestiski avatud spetsiaalsed kulmusalongid, kus eemaldatakse karvu kuulsuste seas populaarse niiditehnikaga.

50 NIPPI Moodne Kulm 2019 | ÕL veebi loovjuht Anu Saagim, meigikunstnik Katrin Sangla, modell Kendra-Sheril Joasoon ERLEND STAUB

Peene otsaga kulmupliiatsiga saad ise karvakesi juurde joonistada või kulmud kogu ulatuses rohkem välja tuua, seega sobib see eriti hästi ebaühtlaste kulmude korral. Katrin soovitab tähelepanu pöörata sellele, et pliiatsi ots oleks hästi terav ja täpne, nii tunduvad juurde joonistatud kulmukarvad loomulikud. Kulmupalett, näiteks puudri- või vahatekstuuriga, on meigikunstnike seas kõige populaarsemad, sest nendega on mõnus teha pehme ja täpne kulmumeik. Selleks on vaja kasutada diagonaalse otsaga kulmupintslit ja täita värviga kogu kulmujoon.