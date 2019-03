Pearabi langes verbaalse rünnaku ohvriks-Tallinnas karjutati talle sünagoogi ees: „Juudid ahju!“ 

Vahejuhtumi järel oli rabi šokis ning rääkis sellest oma tuttavale Gennadi Gramergile, kes Delfi teatel juhtunu omakorda Facebooki postitas. „16. märtsil rünnati verbaalselt Tallinnas Eesti pearabi Shmuel Koti. Hommikul kui ta oli teel koos oma lastega sünagoogi Šabbati jumalateenistusele, lähenes talle eesti keelt kõnelev meesterahvas, kes hakkas karjuma rabile "Juudid ahju", "Heil Hitler" , lisades ebatsensuursed väljendid,“ kirjutas Gennadi Gramerg Facebookis. Tema sõnul oli lähedal munitsipaalpolitsei patrull, kelle poole pöördus rabi palvega midagi ette võtta, sest tal oli kaasas lapsed ja ta ei välistanud, et agressiivselt käitunud noormees võib ka kallale minna. „Kahjuks, ei reageerinud patrull palvele. Õnneks ründaja piirdus verbaalsete solvangutega ja ei jälitanud rabi, kes viis oma lapsi minema,“ kirjutas Gramberg. „ See on esimene tõsine intsident rabiga alates tema kolimisest Eestisse. Paistab, et kohalikud neonatsid tunnevad ennast nüüd palju vabamalt ja karistamatult. „