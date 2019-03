Uurimus: death metali fännid on täitsa kenad inimesed 

Tavaliselt reageerib inimese aju ohtu kujutavale pildile tundlikumalt, sest valvsus on meile evolutsiooni seisukohast hädavajalik. Ka death metali fännid reageerisid täiesti tavapäraselt: järelikult polnud vägivaldse muusika kuulamine nende aju reageeringut muutnud.

Professor Bill Thompson nimetas BBC intervjuus death metali fänne lausa kenadeks inimesteks ja toonitas, et ei emadel-isadel ega usurühmitustel pole põhjust selle muusikažanri pärast südant valutada. Uurimused on näidanud, et muusika paistab inimestele mõjuvat teistmoodi kui näiteks videomängud, mis võivad teatud määral vägivalla suhtes tuimaks muuta.