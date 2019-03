Jüri Toomepuu | Kersti Kaljulaidi intervjuu USA telekanalis jättis eestlastest hea mulje 

Tal pole kahjuks täielikku arusaamist NATO lepingu olulistest nüanssidest. Vastates Baieri küsimusele, kas ta arvab, et NATO riigid oleks nõus Venemaaga sõtta astuma Narva kaitseks, väitis proua president, et ta on kindel, et NATO tuleb appi. Bret Baier tõi esile fakti, et senini on NATO lepingu 5 artiklit rakendatud ainult üks kord – kui USA nõudis abi, vaevalt vajalikku, pärast seda kui terroristid hävitasid New Yorgi Maailma Kaubanduskeskuse. Muide, kui Türgi president ähvardas aastal 2012 rakendada 5 lõiku Türgi ja Süüria vaheliste piiritülide lahendamiseks, tehti talle kiiresti selgeks, et sellel pole mõtet.

Enne USA relvajõudude üksuste Eestisse naasmist oli NATO lepingu 5 lõigu rakendamine Eesti kaitseks vaevalt usutav bluff. Kui rünnakus Eestile hukkuks aga USA või teiste lääneliitlaste sõdureid, siis on vasturünnak niivõrd tõenäoline, et Putin vaevalt julgeks otsese rünnakuga riskeerida. Vene vilets sõjavägi võib küll saavutada edu samataolise Ukraina sõjaväe vastu, aga Putin saab aru, et USA ja NATO vastu ootaks teda ja ta sõjaväge kindel häving.

See muidugi ei tähenda, et Putin ei toetaks Eesti sisest rünnakut Narva ja selle ümbruse Eestist lahku löömiseks. Meil vajab ainult meenutada aasta 2009 aprilli, kui Dmitri Linter kuulutas Venemaa telekanalis, et paari päeva pärast näeb maailm hoopis teistsugust Eestit teiste valitsejatega, ja mässuga kaasnevat massilist küberrünnakut.

Vastates Baieri küsimusele kinnitas Proua Kaljulaid ka, et Eestisse põlistatud venelased erinevad oluliselt Venemaa venelastest. Ta selgitas, et nad ei toeta Putinit vaid on hoopis lojaalsed Eesti Vabariigi kodanikud.

See muidugi ei vasta tõele. Osa venelasi on ehk muutunud lojaalseteks Eesti kodanikeks aga enamik kahtlemata toetab Putini „rahvuskaaslaste poliitikat“ mis nõuab, et kõik venelased oleks lojaalsed Putini Venemaale oma asukohamaa asemel. Mitmed venelaste poolt valitud Eesti Vabariigi ametnikud on otseselt Eesti Vabariigile vaenulikud Putini toetajad. Yana Toom-Litvininova-Tšernogorova on hea näide.

On vaja ainult jälgida venekeelset Delfi kommentaariumit, et aru saada mida suur osa venelastest oma asukohamaast ja selle põliselanikest arvavad. Suur hulk venelasi, kes söövad eesti leiba kahjuks ikka veel hammustavad kätt mis neid toidab.