UUDNE LÄHENEMINE! "Südamest sündinud" teatrilavastus pälvis Kuldmunade jagamisel Grand Prixi auhinna 

„See idee sai iseenesest alguse ühel agentuuri koosolekul, kus me olime juba mitu ringi ideid läbi käinud selle konkurssi jaoks ja ma mäletan väga hästi, kuidas meie projektijuht ütles suhteliselt frustreeritult ühel hetkel, et ta tahab midagi paremat ja praegu ei ole midagi, mille üle ta happy (õnnelik - toim.) oleks,“ meenutab Järvet, kuidas projektijuht tõi ise näite mõned aastad tagasi samuti Tervise Arengu Instituudile tehtud kampaaniast, kus noortele turvaseksi tutvustamisele läheneti läbi lühifilmi, mis oli samuti tol hetkel väga edukas ja ka üllatav lähenemine.

Samal teemal Elu GALERII | Parimatele reklaamitegijatele ja turundajatele jagatakse Kuldmuna auhindu „Ta ütles, et tahab midagi sellist ja ma mäletan, et selle peale reaktsioonina tuligi idee, aga mis siis, kui teeks teatrietenduse, dokumentaalse lavastuse. Koguks kokku lood, vestleks inimestega, teeks intervjuud ja laseks näitekirjanikul etenduse kirjutada, lavastaks ja mängiks seda üle Eesti,“ meenutab Järvet idee sündi. „Ja miks me arvame, et see sobib ja on kohane viis, on just see, et arvestades seda negatiivset fooni, mis on tegelikult viimane aasta aega meedias olnud, selle Martini juhtumi valguses, kuidas seda lapsendamise ja asenduskodu teenust ametkonnad käsitlenud on, tundus, et ei ole kohane teha sellist „klassikalist“ kampaaniat,“ selgitab mees, et teha lihtsalt välikampaania või telereklaam, kus näidatakse kurbi üksikuid lapsi ja küsitakse „Kas ka sina võtaksid ühe omale?“ tundunuks kohatu. Just etenduse viis teema käsitlemiseks oli pehme mõjutusvahend, millega otseselt kellelgi midagi teha ei paluta vaid justnimelt antakse vaikne signaal läbi tüki inimestele, kes siis ehk sealt lahkudes hakkavad mõtlema sellele ja uurivad lisaks.

„Etendus on ka selles mõttes õige, et arvestades sihtrühma, siis kuidagi on välja joonistunud, et ideaalne kasuvanem on 35+ naisterahvas ja ka Eestis teatavasti etendustel enamus külastajaid on just see sihtrühm. Meile tundus, et seal leiaksime avatuma hinge ja silmaringiga inimesi, kes haakuksid selle teemaga hästi (lapsendamine, asenduskodu või hoolduspere).

Tol hetkel, kui idee õhku visati, ei teadnud täpselt keegi, kuidas see reaalsuses välja nägema hakkab ja kuidas teostuseni jõutakse. „Kes on lavastaja, kes on see näitekirjanik, kes on näitlejad, kes produtsent, kus me täpselt mängida saame?“ loetleb Järvet küsimusi, millele vastuseid polnud, aga nad ise uskusid oma ideesse ja õnneks leidsid kiiresti ka kaasamõtlejad. „Lavastaja oli Maria Peterson, kes ise on kahe lapse eestkostja, haakis sellega väga kiiresti ja ka näitekirjanik Andra Teede, keda see teema puudutas. Ja sealt edasi läks juba kergelt. Maria võttis ühendust näitlejatega, kes teda huvitaks ja need kelle poole ta pöördus, olid kohe nõus,“ tekkis sealt edasi Järveti sõnul kiiresti sünergia, kuigi kogu protsess oli pikk ja intensiivne. Töö algas möödunud aasta aprillis, kui hankekutse välja kuulutati, ja esimene etendus jõudis vaatajateni novembri alguses.

Nii öelda klassikaline kampaania koosneb mehe sõnul telereklaamist, välimeedia või printreklaamist ja siis digireklaamist. „Kui neid kujundatakse, siis tehakse mingi reklaamklipp liikuvasse meediasse ja staatilisse siis plakat. On üks slogan, plakat ja ongi kõik. Pigem üritatakse hästi lakooniliselt asja lahendada. Selles mõttes, minna üldse selle peale, et kogu kommunikatsioon, mis oli, rääkis ainult lavastusest, et tulge vaatama. Massimeedia kampaanias me teemat lahti ei rääkinud, selles mõttes oli see väga erinev nii öelda klassikalisest kampaaniast,“ toob ta välja erinevused.

Kasuteguritest veel küll rääkida ei saa, sest statistikat ei ole. Lavastust on mängitud üle Eesti 15 kohas ja kokkuvõtteid saab teha reaalselt alles ehk selle aasta lõpus, kui kohalike omavalitsuste spetsialistid oskavad öelda, kas tunnevad, et huvi on juurde tekkinud või mitte. Ka täpset publiku numbrit ei oska Järvet veel öelda, aga kõik etendused olid tema sõnul peaaegu välja müüdud. „Läks praktiliselt täissaalidele ja Haapsalus löödi väidetavalt publiku rekord selle etendusega. Selles mõttes võib vaadatavuse ja külastatavusega väga rahule jääda,“ on ta ise hetketulemusega rahul. Seda enam, et praegu käivad läbirääkimised etenduse jätkamisega, kuna publiku huvi on endiselt suur. „Siit tekib selline lumepalli efekt, et peab seda etendust rohkem mängima, mis on ainult hea,“ usub ta, et oma mõju on kindlasti ka võidul.

Kui maailmas toimuvat vaadata, siis sotsiaalkampaaniate sektoris ongi pigem suund sinna poole, et kasutatakse integreeritud lahendusi. „Ei ole selliseid plakatlike lahendusi, pigem minnakse rohujuurde tasandile ja mõeldakse välja tooteid ja teenuseid, mis aiaks üht- või teistmoodi seda probleemi inimestele paremini kohale tuua. Tunda on, et selliseid lahendusi, mis kombineerivad erinevaid distsipliine on see trend, kuhu suunas liigutakse,“ üritavad nad ka ise selles suunas töötada.