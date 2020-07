ETV 65 | Reet Linna rohkem 50 aastat telekanalis: olen tänulik nendele, kes mind välja on kannatanud

Eesti Rahvusringhäälingu päevakajaliste saadete peatoimetaja Peep Kala viibis samal ajal Iisraelis ning tema õnnitlused andis edasi elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi. "Mida paremat saab üks peatoimetaja tahta, kui et tema inimesed kaasa mõtlevad, uusi ja hulle ideid pakuvad ning on valmis arutama kõike, millest midagi toredat võib sündida." tsiteeris elamussaadete peatoimetaja Peep Kala õnnesoove. "Mõtlemine on see, mis sind nooruslikuks teeb ja see, et sa oled noor ja rõõmus - seda kannad sa edasi meile."