ÕL VIDEO | Viimsis hääletanud mees: peaks tegema rohkem mõistlikke otsuseid 

Õhtuleht käis Viimsis valijatelt küsimas, kes on nende lemmikud ning kelle poolt nad hääletasid.

"Ei ole saladus - hääletasin Eesti eest," vastas vanem härra, arvates et EKRE jääb kolmandaks. "Ei usu, et võit tuleb, seda on palju loota. Saavad 18-20 kohta, mitte rohkem."