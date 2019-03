"E-hääled näitavad, et üle 98 000 hääle tuli Reformierakonnale, see on 40%," rääkis Kaja Kallas ERRi otsestuudios. "Sellest ei saa teha järeldusi, aga ma arvan, et tuleb rõõmustada väikeste võitude üle, sest ennustati 35% e-hääli meile."