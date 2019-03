Valimiskasti teekond mööda kodusid: orienteerumine linnas ja lõputud trepid 

Kokku tuleb Tartu linna 1. valimisjaoskonna meestel valimiskastiga jõuda 32 inimese juurde. Iga koht tuleb üles leida, vaatamata sellele, et mõnes kohas pole mitmel majal järjest ühtki numbrit küljes. Õnneks on mõlemale valimismehele, nii Ostratile kui ka Aunapuule, siinne rajoon tuttav ning valimiskasti ootavad inimesed on ise hoolsad, tulevad ikka väravale või välisuksele vastu.