Trump embas lippu ja sõimas Muellerit 

Esmalt kõneles Trump pikalt sellest, kuidas ta võitis 2016. aasta presidendivalimised. Ta kinnitas, et Kongressis on inimesi, kes ei armasta Ühendriike, ja asus seejärel eriprokurör Robert Muelleri kallale.

Ta väitis, et võidab 2020. aastal uuesti presidendivalimised ja seda näis kinnitavat tõik, et pärast tema esinemist korraldatud küsitlus näitas, et teda toetab kohal olnud vabariiklastest koguni 91 protsenti.