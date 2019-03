Eesti uudised Totaalne etteütlus – Venemaa propagandaüritus või Talllinna kultuurisündmus? Kristjan Väli , täna, 17:49 Jaga:

Mullu peeti „Totaalne etteütlus“ Tallinnas Solarise keskuses. Teet Malsroos

Et Tallinn valiti aprillis peetava vene keelt propageeriva „Totaalse etteütluse“ pealinnaks, on tekitanud paljudes vastandlikke tundeid. Teiste hulgas on sõna võtnud ka justiitsminister Urmas Reinsalu, kelle hinnangul on see Venemaa propagandaüritus.