Vürtsitüdruk Emma Bunton valmistub oma kauase kihlatuga abielluma 

Emmast ja Jade'ist sai esmakordselt paar aastal 1998, kuid aasta hiljem läksid nad lahku. Aastal 2004 said nad taas kokku. Emma on abiellumisest varem ka rääkinud. "See oleks ju tore, kas poleks? Ta kutsub mind juba oma naiseks ja mina teda oma meheks," rääkis Bunton.

HIljuti rääkis naine MailOnlinele, et nad on rääkinud ka kolmandast lapsest. "See on veel üks asi, millest me oleme rääkinud. Jade'ile meeldiks see väga. Ta on lastega imeline. Ma arvan, et kui meil õnneks läheb..."