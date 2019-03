„Meie hääl läheb Yana Toomile. Ta kaitseb venekeelsete huve.” 

Narva jätab valimispäeval vastuolulise mulje. Tühjad lumised tänavad, mida mööda kõnnivad vastu üksikud memmed-taadid. Paremat kätt on Isamaa harukontor, kohtutäituriga samas majas. Uksed on suletud.

„Keskerakonna poolt hääletame,“ sedastavad sammud jaoskonna peale seadvad Oleg ja Daša. „Yana Toomi poolt.“ Tema poolt nimelt sellepärast, et ta on lubanud seista venekeelsete õiguste ja koolide eest. Valik on Olegi ja Daša jaoks iseenesestmõistetav.