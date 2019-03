Valimistega seoses on politsei saanud kümmekond teadet 

„Valimispäev on seni möödunud politsei jaoks üsna rahulikult. Meie poole on teadetega pöördutud seni ligi kümnel korral. Näiteks antud teada, et valimisjaoskonnas puudub korrektne silt, on ainult suunda näitav nool. Oleme sellised tähelepanekud edastanud valimiskomisjonile," lausus vanemkomissar Marko Ild Õhtulehele.