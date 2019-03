Poliitika Kuidas ma püüdsin valimisi mõjutada: Õhtulehe reporter tahtis pudeli eest oma häält müüa Juhan Mellik , täna, 16:46 Jaga:

Kui midagi head saaks, siis hääletaks kohe. Erki Pärnaku

Õhtuleht katsetas, kui lihtne on aastal 2019 Eesti vabariigis riigikogu valimistel oma häält müüa. Kas kuulume nüüd lõplikult tsiviliseeritud demokraatlike riikide perre või õnnestub siiski hea tahtmise korral hääleõigus rahaks parseldada? Selgub, et see ei lähe siiski läbi.