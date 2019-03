Jude Law' sõbratari sõrmes särab hiiglaslik kihlasõrmus 

1997 - 2003 oli Law abielus näitleja ja pesudisaineri Sadie Frostiga. Neil on kolm ühist last: pojad Rafferty ja Rudy ning tütar Iris.

Juulis 2009 selgus, et Samantha Burke'i nimeline Ameerika modell ootab Law'lt last. Selleks ajaks oli nende põgus suhe juba läbi. Tütar Sophia tuli ilmale septembris. Filmistaar käis last esmakordselt vaatamas alles siis, kui too oli pooleaastane.