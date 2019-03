VALIMISBLOGI | Varsti selgub, kes võidab eel- ja e-hääletuse!

#valimised2019 Muidugi on huvitav, kes võidab valimised, kas @reformikad või @keskerakondlane , aga veelgi huvitavam on, kui palju EKRE nn tüüpilist Rahvaliidu fenomeni teeb. See on see, et küsitlused ei näita selliste "lihtsate maainimeste" eelistusi, aga lõpuprotokoll küll.