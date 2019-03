Mart Treial | Ärgem vaadakem veel Eesti suusatamisele hauaplatsi valmis 

„Mitte, et meedia on süüdi, aga tundsin, et need 30.–40. ei olnud piisavad. Olin iseendast kõik andnud, teinud tööd, treeninud, aga tulemus polnud kellelegi piisav.

Need Karel Tammjärve laused on kõnekad.

Ma ei õigusta karvavõrdki keelatud võtete kasutamist, kuid suudan Tammjärve mõista. Suusatajad on viimastel aastatel saanud avalikkuselt ebanormaalselt palju peksa.

Tsiteerin siinkohal Algo Kärpi pärast 2017. aasta Otepää MK-etappi: „Sport on vabatahtlik ja tore asi. Me ei süsti, suitseta ega tarbi alkoholi, vaid teeme ühiskonna jaoks positiivseid asju. Aga ajakirjandust vaadates on tunne, nagu me oleks väga õudsed tegelased siin Eesti riigis.”

Samas intervjuus ütles Kärp ka järgnevat: „Mul on ka pere kodus. Viimasel kahel hooajal olen suusarajalt kogunud rohkem negatiivseid emotsioone kui asi väärt on. Pere ees võlg ainult kasvab. Lapsed kasvavad poolenisti isata, sest ma olen kuskil laagris. Tagasiside meedia, õigemini rahva poolt on ka selline nagu ta on. Inimesed võiks olla toetavamad ja mõistvamad.”

Ausalt öelda olin dopingujuhtumiks valmis (kes ei usu, siis lugegu mu isikliku blogi), sest tundub inimlikult väga loogiline, et varem või hiljem viskab kellelgi see negatiivsus üle. Kõik pole piisavalt tugevad, et seda taluda.