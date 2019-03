Esimene valija: Kohe hommikul tehtud, siis on pühapäev vaba 

Läbi vaikse sombuse hommiku koguneb enne üheksat valimijaoskonna ukse taha oma viisteist inimest. Teisedki varased hääletajad ütlevad sarnaselt Kristjanile, et kohustuslikud asjad on hea kohe hommikul ära teha. Nii jääb ülejäänud pühapäev enda jaoks ja ei pea kogu aeg meeles pidama, et enne õhtut on tarvis veel valima minna.