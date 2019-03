Hollywoodi legendi pojapoja surmast puhkes inetu peretüli 

Filmi „Tuulest viidud“ tähe 30aastane pojapoeg Clark Gable III, kes oli tuntud reality-sarja „Cheaters“ juhina, leiti eelmise nädala reedel oma voodist surnuna. Kohutava avastuse tegi noormehe elukaaslane ja pisitütre ema. Usutavasti on juhtumiga seotud meelemürgid.

Kadunukese õde Kayley Gable kirjutas Facebookis, et helistas traagilise uudise edastamiseks nende isale John Clark Gable'ile (57). Kayley ja Clarki vanemate abielu on ammuilma läbi. Isa olevat kõne katkestanud ning saatnud mürgise sõnumi, mille Kayley postitas Facebooki.

John Clark Gable kuulutas, et võsukesed ja eksabikaasa on tema isa kuulsat nime häbiväärselt ära kasutanud. „Uskuge mind, te ei taha, et ma ajakirjandusse rääkima läheksin. Jäta mind ja mu isa sellest narkoläbust välja. Mina mingit matuseteenistust ei korralda. Kayley ei tohi mulle enam helistada. Tunnen teile kaasa, aga mulle aitab, ja kõik.“