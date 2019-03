Jaheda päeva soojendajaks parim supp, mis on seda maitsvam, mida kauem lased sel haududa. Koduselt tuttava maitse annavad supile suitsuvorsti või –singitükid ja odrakruubid. Läätsede ülesandeks on siin suppi paksemaks muuta, kui neid käepärast pole, kasuta kuivatatud hernepoolikuid. Serveerimisel ära koonerda riivitud juustuga, sest pole ju midagi paremat kui tihe ja toitev kodusupp juustuse katte all! Vaata edasi SIIT