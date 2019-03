„Tõde ja õigus“ tegi Narvas iselaadse rekordi 

„Miks tullakse Jõhvist ja Kohtla-Järvelt Narva filmi vaatama? Sellepärast, et täna ei ole Jõhvis seda filmi, see on nädala keskel, aga siis käin tööl ja ei ole aega,“ põhjendas Jõhvi elanik Andrei, miks ta filmi Narva sõitis vaatama.