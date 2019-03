Kes läheb valima? Ilm läheb külmaks ja teed on libedad 

Valimispäeva öö on enamasti pilves ilm. Lumesaju vöönd liigub Põhja-Eestist lõuna poole, Saaremaal ja Lõuna-Eestis sajab ka lörtsi. Põhja pool taevas selgineb vastu hommikut, sadu lakkab. Puhub põhjakaare tuul 5–10, Virumaa rannikul öö hakul loodetuul 12, puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur langeb -3..-8°C-ni, Saaremaal ja Lõuna-Eestis püsib nullilähedane.

Päeval on pilves ilm. Sajuvöönd liigub pikkamööda edelast kirde suunas. Sajab peamiselt lund, saartel ka lörtsi ja vihma. Tuul pöördub päeva jooksul kõikjal idakaarde 4-9, looderannikul tugevneb iiliti 14 m/s. Õhutemperatuur on -1..-5 , saartel 0..+2°C. Teed on libedad.