Lauri Saatpalu dopinguskandaalist: kellelgi ei peaks olema piinlik! 

"Hiljutine sündmus teatrivallas on ju meeles: nii kui NO uksed kinni pani, olid kaarnad jaol. Ütlen mina oma elukogemuse põhjal, et sellest ei tule hääd nahka, kui nahk tükkideks lõikuda. Ainult Reet Aus võib sellest mingi vammuse kokku norssida, ülejäänud on vaesed edasi. Mina usun ja arvan ja mõtlen täitsa ilma naljata, et kogu senine suusaspordile mõeldud raha võiks minna…tatatataaaaa: Suusaspordile! Meil on tuhandeid vahvaid noori maal ja mere taga, linnades ja laantes, kes armastavad suusatamist. On hulk treenereid, kes ei arva, et suusataja on verekoti ja ihuarstiga erak! Meil on organisatsioonid ja suusaliit ja EOK ja koondised, sportlased, sihid, sihikindlus, elukutsed, stiilid, mõtted! Seda ei saa mõned nupust nikastanud tegelased hetkega minema pühkida!"