Teletähte tema enese palvel rünnanud vennad paluvad andestust 

Chicago politsei avastas juurdluse käigus, et kahe maskis mehe rassistlik ja homofoobne kallaletung Jussie Smollettile (29) oli tegelikult näitleja enese tellitud. Mustanahaline ja avalikult homoseksuaalne teletäht palkas talle tuttavad vennad Osundairod endale öisel tänaval kallale tungima, teenimaks avalikku kaastunnet ning edendamaks oma karjääri.

Politsei teatel on Abel ja Ola oma teo üles tunnistanud. Nüüd paluvad vennad Osundairod südamest vabandust vähemustelt ja vihakuritegude ohvritelt.

„Mu kliendid tunnevad selle olukorraga seotuse eest tohutut kahetsust ning nad mõistavad, kuidas see on mõjunud inimestele üle kogu riigi, iseäranis vähemuskogukondadele ning eriti neile, kes on ise vihakuritegude ohvriks langenud,“ vahendab Daily Mirrori Osundairode advokaadi avaldust.