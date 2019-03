Deivil Tserp | Mati Alaveri hämarad teod algasid juba hallil Vene ajal 

See dopinguteema on vindunud peaaegu 20 aastat nagu märg puuhalg tules. Norra, Rootsi, Soome, Austria, Saksamaa ja mitme teise riigi meedias on ilmunud artiklid, milles on Veerpalu ning ka Jaak Maed seostatud veredopingu kasutamisega.

Mõni aasta tagasi kirjutasin Õhtulehes kommentaari, kus avaldasin humaansetel kaalutlustel arvamust, et piltlikult öeldes on Veerpalu ja Alaver karistuse ära kandnud ja neile võiks anda uue võimaluse. Lähtusin kriminalistikast: ka paadunud pätt tuleb ühel päeval vanglast välja ja saab alustada puhtalt lehelt.

Kurikaelte puhul on enamasti nii, et vabaduses jätkavad nad sealt, kus enne türmi sattumist pooleli jäi. Paraku võib Alaveri ja Veerpalu võrrelda paadunud retsidega, kes seovad end esimesel võimalusel musta mänguga.

Kui seni on neid silitatud siidikinnastega, siis nüüd on viimane aeg kõik päevavalgele kiskuda. Alaver ütleb kindlasti: need on spekulatsioonid! Ent spekulatsioone on kogunenud ebanormaalselt palju. Kahju, et meil ei ole samasuguseid seadusi nagu Austrias – sel juhul oleks Vale-Dmitride keelepaelad juba ammu lahti läinud