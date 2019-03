Michael Jacksoni perekond: naiivsus oli tema miinus 

Vennad Tito, Marlon ja Jackie ning nõbu Taj Jackson lükkavad ümber väited, nagu oleks Michael lapsi pilastanud. Taj sõnas, et tema onu käitumine võis mõnele tunduda veider, kuid see oli väga süütu. "Naiivsus oli tema miinus." Marlon ütles, et süüdistuste puhul pole ühtki tõendit. "Kui Neverland oli nende meeste jaoks nii kohutav, siis miks nad tagasi läksid?" küsis Marlon.

Küsimusele, kas meestele tundus Michaeli käitumine lastega kuidagi veider, vastas Taj: "Ma kasvasin selle sees üles, seega minu jaoks see ei olnud veider. Välismaailmale võib see veider tunduda. Kui oled selles atmosfääris ja vaatad tema lastega filme, siis see on väga süütu."