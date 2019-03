KARMIDE TEGELASTE LEMMIKRETSEPT! Mitu liha vürtsikas kastmes 

Jaan Heinmaa/Toidutare

Selles ühepotiroas on koos searibid, kanatiivad ja -koivad ning vürtsikad toorvorstid, lisaks sibulat ja küüslauku. Kõik see haudub vürtsikas kastmes ja suhteliselt madalal kuumusel maitserohkeks liharoaks, millest jätkub paljudele. Kui ribid enne ahjupanekut läbi keedad, siis valmib kogu lihakraam korraga. Lihasööjad on rahul! Vaata edasi SIIT