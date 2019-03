Eesti uudised Roy Strider kaebas saatkonna peale Siim Randla , täna, 09:00 Jaga:

Vabariigi valimiskomisjon rahuldas riigikogu valimistel kandideeriva muusiku ja kodanikuaktivisti Roy Strideri (pildil) kaebuse, mille järgi ei uuendatud Eesti vabariigi suursaatkonnas Brüsselis kandidaatide koondnimekirja, kus oli kirjas tema vana nimi.28. jaanuaril anti Raul Sillastele nimeseaduse alusel uus nimi – Roy Strider. Seetõttu parandati kandidaatide koondnimekirjas Raul Sillaste nimi Roy Strideriks. 17. veebruaril sai Strider välisesindustes valimas käinud inimestelt teada, et tema nime ei olnud Belgias Brüsselis Eesti välisesinduses nimekirjas. Strider esitas kaebuse vabariigi valimiskomisjonile. Välisministeeriumi kinnitusel edastati kõigile välisesindustele kandidaatide parandatud koondnimekiri, et esinduses kohapeal eelhääletust tehes just seda kasutataks. „Juhtum on muidugi kahetsusväärne, kuid eksitus Brüsseli suursaatkonna valimisnimekirjas tuvastati kohe esimese valimispäeva alguses ning see sai ka kohe parandatud,“ ütles välisminist