Kuidas selgus, milline on ideaalne abielumees 

„Paljudel juhtudel ei ole üldse valikut, peab abielluma sellega, keda saab kätte. See on maksev esimeses joones naiste kohta, kelle šansid meeste vähesuse tõttu on väiksed,“ põhjendab Rahvaleht, miks just ideaalse abielumehe omadusi otsiti.

Midagi mullistavat küsitlusel ei ilmnenud. Selgus, et abiellujate hingeline klapp on tähtsam kui mehe varanduslik külg. Peeti kohaseks, et mees oleks naisest neli–kaheksa aastat vanem. Ideaalne abielumees olevat näiteks sportlane, sest ta on tugev, terve ja rõõmsa näoga. Sobiv on ka viiuldaja hingelaad. Eesti pealinnas olid daamid sageli nõus ka vanema härrasmehega, kui tal on raha, suur korter, suvila, auto jms. Vanusevahe peaks sel juhul olema vähemalt 35 aastat – ja küllap leiab majasõpru, lohutasid nood naised ennast. Külarahvas oli seevastu veendunud, et tähtis on end pühendada vaid ühele mehele. Pole oluline, kas tal on vara. Küll ühiselt kõigist raskustest üle saadakse.