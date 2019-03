Liigsed muusikatunnid tõid õiguskantslerile kaebuse 

Avaldaja selgitas, et kooli päevakavasse on peale õppetundide lisatud ka huviringide tunnid, näiteks muusikaring ja koorid, ning kool nõuab, et õpilased neis osaleksid. Koolide ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse üle teeb haldusjärelevalvet haridus- ja teadusministeerium. Haridus- ja teadusministeerium on ka varem teinud sarnase probleemi tõttu Tartu Tamme koolile ettekirjutuse, teatas õiguskantsleri volitusel sotsiaalsete õiguste osakonna juhataja kt vanemnõunik Aigi Kivioja. Seda arvestades leidis õiguskantsler, et kõige otstarbekam on avaldaja mure lahendada ministeeriumi järelevalve käigus.