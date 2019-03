ÜLLATUS? Videomängud võivad arendada oskust head ja halba eristada 

Kusjuures see, kui mängus esineb vägivalda, pigem toetab heal ja halval vahe tegemise võimet, vahendab Briti veebiväljaanne iNews.

Üks põhjus võib olla see, et paljud videomängud õhutavad meeskonnatööd – mängijad jagunevad võistlevatesse tiimidesse.

Ajakirjas Frontiers in Psychology avaldatud tulemused viitavad ka, et oskus õiget ja valet käitumist eristada ning põhjendada on parem neil, kes suhtuvad mängu kui lihtsalt mängu ega võta seda väga tõsiselt.