Trump: „Kim Jong-un on tõeline juht!“ 

Õhtuleht kirjutas 28. veebruaril Otto Warmbierist, USA tudengist, kes pärast 17 kuud vangistust Põhja-Koreas kodumaale koomaseisundis tagasi saadeti. Surnud nooruki vanemad kuulasid 2018. aasta jaanuaris pisarsilmi president Trumpi aastakõnet, kes kutsus nad spetsiaalselt kõne ajaks Kongressi. President väljendas korduvalt veendumust, et 22aastase Otto surma eest vastutasid Põhja-Korea režiim ja seda juhtiv Kim Jong-un.

Neljapäeva õhtul USA telekanalile Fox News intervjuud andes kõneles Trump diktaator Kimist üllatavalt soojalt.

„Mõned ütlevad, et ta ei tohiks mulle meeldida,“ rääkis president. „Aga miks ei tohiks?“ Ta lisas, et saab Kimiga väga hästi läbi, kuid et Põhja-Korea liider on „üsna muutlik kuju“. „Ta on selline karakter kohe. Tõeline isiksus. Ta on jube tark,“ kirjeldas Trump.

President täpsustas, et Kim on „nii terane kui üldse olla saab“. „Ta on tõeline juht,“ ütles Trump Kimi kohta. Ta lisab, et mõistab tegelikult, miks Kim tuumaprogrammist täielikult loobuda ei taha: „Nad kulutasid selle ehitamisele palju aega.“

Otto Warmbieri perekond tegi reedel vastusena Trumpi jutule omapoolse avalduse, milles mõistab Põhja-Korea režiimi ning samuti oma presidendi kiidujutu hukka.

„Olime [Hanoi] kohtumise protsessi ajal austusväärsed,“ seisab Warmbieride avalduses, „nüüd ei saa me enam vaiki olla.“