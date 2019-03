Inimlikult mõistan, miks Eesti suusatajad dopingut kasutasid 

Kui mõtiskleda selle üle, mis võib olla see tuumpõhjus, miks keegi dopingut tegema peaks, on vastus üsnagi lihtne: selle taga on vajadus ja tung olla parem, kiirem, tugevam, olla edukam. Suusatajate puhul survestavad neid lisaks isiklikule saavutusvajadusele ka avalikkuse, toetajate ja sponsorite ootused. Kõik tahavad, et Eesti sportlased oleks edukad.

Need kaks suusatajat tahtsid neile peale pandud ootustele vastata. Kahjuks tublist treenimisest ja järjepidevast tööst heade tulemuste saavutamiseks ei piisanud. Ma ei tea, kas teie olete kunagi olnud tohutu pinge all, kuna peate midagi tegema või saavutama, kuid ei suuda, kuna nii emotsionaalselt kui füüsiliselt on toimunud tõeline krahh. Hinge roomavad lootusetus ja meeleheitlikud mõtted. Tol hetkel on tunne, et teeks ükskõik mida, kasutaks ükskõik mis abi, et saada sellest olukorrast üle. Soov on leida ükskõik mis võti, et avada edukuse laegas.

Põhjus, miks Andreas ja Karel julgesid langetada otsuse dopingu kasutamiseks, võib minu arvates tuleneda ka sellest, et nende lähikonnas oli isikuid, kes selle heaks kiitsid. Kui kontakt dopingu saamiseks tuli Eesti edukaimalt suusatreenerilt, kunagiselt Eesti suusakoondise peatreenerilt Mati Alaverilt, siis juba see tõestab, et mõtteviis, et oma sooritust ainetega parandada on okei, on juurdunud Eesti suusaspordi korüfeede peadesse.

Siinkohal ei saa mainimata jätta ka Andrus Veerpalu osalust asjas. Lisaks Alaverile mõjutab olukorda veel üks inimene, kes ei väärtusta ausa mängu põhimõttel spordi tegemist. Veerpalu on Andrease isa ja Eesti suusaspordi suurkuju. Kui noorsportlaste kõrval on kaks sellist tegijat, kes sooritust parandavate ainete tarvitamisele viltu ei vaata, on mõistetav, miks Andreas ja Karel neid usaldades ja austades dopingu kasuks siiski otsustasid.

Lisaks lootusetusele iseseisvalt tulemusi saavutada ja sportlaste poolt usaldatud lähedaste inimeste survele mängib rolli kindlasti ka mõtteviis või kartus, et arvatavasti kasutavad ka konkurendid dopingut. “Teha võib kõike, aga vahele ei tohi jääda” on vististi tippspordis tavapärane mõtteviis.

Kogu seda olukorda lahti mõtestades mõistan, miks noored suusalootused dopingu kasutamisele järele andsid, isegi, kui nad mõistsid, et see on vale, isegi, kui seda kasutades painas neid paranoia vahele jäämise ees.