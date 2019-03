Rainer Vakra: valijad kingivad lilli ning soovivad energiat ja särtsu 

Poliitiku hinnangul selgub plagiaadisüüdistuse mõju kampaaniale alles valimistulemuste välja kuulutamisel kuid lisas, et valijad on käitunud temaga väga viisakalt. „Väga paljud inimesed on mind kallistanud ja soovinud valimisteks jõudu. Täna kingiti ka lilli, et mul jaguks energiat ja särtsu. Eestlased on väga sõbralikud ja mõistvad.”