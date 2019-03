Nädala tipud | Digilõhe valimistel 

Ausa spordi võimalikkusest

Dopinguskandaal, milles on oma osa ka Eesti suusatajatel, paneb ahastama: miks küll? Tähele tasub panna ühe asjaosalise endi sõnu: „lootsin, et minu tulemustest, parematest tulemustest tekivad võimalused sporti ja Eesti suusatamisse.“ Läks hoopis vastupidi – sponsorite kadumine lööb kahtlemata neidki, kes on oma asja teinud ausal moel. Päris aus pole vast seegi.

Tallinn turiste ei talu?

Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu avaldus, et pealinnal tuleb hakata piirama ristlusturistide arvu kasvu, kõlab nagu linn kavatseks hammustada kätt, mis teda toidab. Kuna põhjuseks on aga linna võimetus nii palju külalisi korraga vastu võtta, on tegu paratamatusega: turistide ind Tallinna külastada lakkab niigi, kui levib kuuldus tundidepikkustest ummikutest, lõpututest järjekordadest ja muudest ebameeldivustest.

Vakra usinad õpilased

Tuleb välja, et mõttevargus ei pruugi olla mõne üksiku poliitiku eralõbu, vaid plagiaadiga on tegelenud pea kõik erakonnad, kopeerides üksteise lubadusi üks-ühele oma valimisprogrammidesse. Et viimast ei võta arutada ükski komisjon, tuleb hinnang anda valijail. Sama kehtib paraku ka Rainer Vakra kohta, sest seisukoha kujundamisega ei venita valimiste eel mitte ainult sotsid, vaid ka Tallinna ülikool.

Valimisvalu