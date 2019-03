Einar Ellermaa | Poliitiku elulugu on lubadustest tähtsam 

See on vaimukas leid. Jäin mõtlema, kelle loosungid need on, ja märkasin, et ei ole kerge kohe kõiki vastuseid tulistada. Ometi peaks need olema ju sadu kordi nähtud ja kuuldud sõnakooslused. Ilmselt on häda selles, et loosungid on ühesugused pehmed ja helged ning püüavad kõigile meeldida. Nende kõrval, kes kurdavad, et valimiskampaania on surmani ära tüüdanud, paistab silma ka teine rühm, kes pole rahul, et valimiskampaania on surmavalt igav. Tõesti, oktoobris võis ennustada orkaani, aga ei tulnud kõvemat tormigi. Samas, tormi veeklaasis ju tehti, kui parlamendierakonnad keeldusid ülimas üksmeeles osalemast Kanal 2 valimisdebatis, sest seda kutsuti juhtima Katrin Lust. Vaatasin kolmapäeva õhtul seda saadet, kus külas olid Jelena Skulskaja, Hardo Pajula, Peeter Helme, Sven Kivisildnik ja Marek Strandberg. Oli analüüsiv ja vaimukas saade.