Kalle Käsper | Keda küll valida? 

Ütlesin, et ei oska ega saagi osata, sest isiksus ja demokraatia on teineteist välistavad mõisted. Demokraatia – see on massi võim. Varasematel sajanditel oli see mass väga tume, praeguseks on natuke arenenud ning jõudnud keskpärasuse tasemele. Nii et tänapäeva demokraatia – see on keskpärasuste võim. Ja kuna keskpärasused vihkavad andekaid isiksusi, siis nad lihtsalt hävitavad neid, nagu ongi juhtunud.