Leonti Kährik | Oodates õiglast riiki ja paremat tulevikku 

Keskerakond läheb valimistele loosungi all „Õiglane riik kõigile!“. Aga sõnapaari „õiglane palk“ me erakonna tekstidest ja avalikest esinemistest ei leia. Käsitlemata õiglase palga küsimust, ei tasu rääkidagi õiglasest riigist.

Meie meedias on palju arutatud õiglase palga ühe eeltingimuse üle: ühes ja samas firmas tuleb võrdse töö eest maksta võrdset palka. Sageli makstakse töötajale kuni 20% vähem palka ainuüksi sellepärast, et ta on naissoost. Siin on tegu ilmse ebaõiglusega.