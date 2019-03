Seisukoht | Ei taha ämma! 

Demokraatiast on tal üldse omaette arusaamine – demokraatia on, kui noorpaar teeb nii, nagu ämm ütleb. Sest see tähendab, et kõigi arvamust arvestatakse, aga kui noorpaar ei kuula ämma sõna, siis ju ei arvestata. Tema pilli järgi tantsides oleksid aga kõik õnnelikud, sest küll juba ämm teab, mis on teistele hea. Need noored ise ei oskagi midagi mõistlikku arvata, aga tema teab kõike! Ja kui ei teagi, pole see lihtsalt teadmist väärt.