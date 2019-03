Juhtkiri | Hääle kõlamise olulisusest 

Kui ükski erakond pole sajaprotsendiselt vastuvõetav, siis valigem see, mille poliitika tundub valijale kõige enam Eesti edenemisele suunatuna. Pidagem meeles, et demokraatlikus riigis otsuseid ühiskonna arengu kohta teevad kodanikud ning vastavaid lahendusi teab rahvas, mitte poliitbüroo või peasekretär. Tahan eriti noortele valijatele meelde tuletada, et sel päeval on meil igaühel rohkem võimu, kui on ministriportfellis peidus.

Ühtlasi tahaksin hoiatada nende poliitikute eest, kes kasutavad autoritaarseid ja ebademokraatlikke vahendeid. Kiiresti muutuvad ajad on inimeste sekka külvanud ebakindlust. Inimesed otsivad julgustust karmist käest ja magusatest lubadustest. Autoritaarsed poliitikud, kes seda ära kasutavad, ei usalda tegelikult ei rahvast ega oma kaasvõitlejaid, neid piitsutab tagant ennekõike võimuiha. Nad on Eestile sise- ja välispoliitiliselt muret tekitavad. Kuidas neid ära tunda? Kordan seda, mida ütlesin juba valimiste väljakuulutamisel: hinnake poliitikuid nende tegude, mitte nende sõnade järgi.

Eelistades erinevaid jõude, valite võimalike arengutee vahel. See valik ei ole tähtsusetu. Vastupidi, see valik on oluline teile ja teie lastele, teile ja teie vanematele, eriti neile, kes veel mäletavad sõjaeelset riiki. Ärge uinutage ennast juttudega sellest, et te ei tunne poliitikat ja teist ei olene nagunii midagi. Eesti seisab jälle kord teelahkmel. Valik on teie teha. Kasutage oma häält arukalt. Hiljem on hilja.“