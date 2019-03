Rahvamass kogunes India-Pakistani piirile vangist vabastatud lendurit vastu võtma 

Pakistani kohal alla tulistatud, kuid ellu jäänud ja seejärel vahi alla võetud komandör Abhinandan Varthamani vabastamine on tähtis žest rahu taastamiseks. Mõlemad riigid on rahvusvahelise pinge all, et ärev olukord rahuneks ja sõjategevus ei jätkuks.

26. veebruaril pommitas India sõjavägi Pakistanis asuvat piirkonda, kus nende sõnul terroristid peidus olid. Pakistani valitsus aga väidab, et India pommitas inimtühja tühermaad. Igal juhul võttis Pakistan seisukoha, et tegemist on agressiooniga, millele tuleb samaga vastata ning tulistas kolmapäeval alla kaks India sõjalennukit, mis Pakistani õhupiiri rikkusid. Ellu jäänud lendurit ründasid kohalikud elanikud, ent Pakistani sõdurid sekkusid ja päästsid mehe elu. Ka see tegu vääris indialaste silmis heakskiitu. Abhinandan Varthamanist on Indias paari päevaga rahvuskangelane saanud.

India kooliõpilased hoiavad Abhinandan Varthamani pilte ja palvetavad tema eest AFP/Scanpix

Ehkki näib, et mõlema riigi juhid on teravast episoodist õppust võtnud – ning maailm ei taha päris kindlasti näha kahe tuumariigi vahelist sõda – seisavad mõlemal pool piiri endiselt kümned tuhanded sõdurid.