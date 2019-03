Lugejakiri Lugeja mure | Miks ma ei saa valida Jüri Ratast? Kalev Asur, pensionär , täna, 16:07 Jaga:

Alar Truu

Olen Tallinnasse sissekirjutatud ning valida saan kolmandas ringkonnas, mis moodustub Mustamäe ja Nõmme linnaosast. Tean, et Jüri Ratas kandideerib Harjumaal (valimisringkonnas nr 4, Harju- ja Raplamaal – toim). Ent mina teda eelvalimistel valida ei saanud – kas Tallinn ei asugi siis Harjumaal? Tahaksin valida konkreetset inimest, kuid seda ei lubata. Selle asemel sain valida hoopis mitme mulle täiesti tundmatu kandidaadi vahel. Jüri Ratast teavad aga kõik, tema elulugu on meile viimseni lahti kirjutatud. Kas see on siis õiglane valimiskord?