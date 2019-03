„Michael Jackson pilastas meid sadu ja sadu kordi!" 

Kui Robsonid USAsse kolisid, said nad kutse Neverlandi rantšosse. Popkuulsuse eluase oli poisikese jaoks kui muinasjutuloss. „Midagi nii imelist polnud ma elus sees näinud,“ vahendab The Guardian Robsoni sõnu USA telekanali CBS hommikusaates.

Kui Michael andis Wade'ile ja tema õele valida, kas ööbida külalistetoas või tema enese toas, eelistas poiss mõistagi viimast. Kui Robsonid Neverlandist lahkusid, et Suurt Kanjonit vaatama minna, olid nii Wade kui Michael ahastuses ja nutsid. Vanemad lubasid poisil nädalaks üksi Jacksoni juurde jääda. Juba esimesel või teisel ööl oli popstaar poisi jalgu ja hargivahet puudutanud. Varsti teinud Jackson lapsele suuseksi ning näidanud, kuidas talle sedasama teha. „Jumal tõi meid kokku. Me armastame teineteist ... ja niimoodi näitame oma armastust,“ väitnud laulja poisikesele.

James Safechuck oli üheksa-aastane, kui ta Pepsi reklaami esinema valiti ning selle võtetel popikuningaga tutvus. Tema kinnitusel võitis Jackson tema ja ta pereliikmete usalduse samamoodi. Seejärel hakkas ta poisi ja tolle vanemate vahele kiilu ajama, öeldes, et too ei tohi oma ema-isa usaldada ning juhtunust rääkida. Vastasel juhul pididi vangi minema nii Michael kui ka poiss ise. „Ta pilastas meid sadu ja sadu kordi,“ kinnitasid Wade ja James hiljutises BBC intervjuus. „Iga kord, kui ma tema juures olin, iga kord, kui ma ööseks tema juurde jäin, pilastas ta mind,“ rääkis Robson. Kui poiss sirgus, leidis Jackson endale uusi, nooremaid sõpru. Robsoni väitel kohtus ta Jacksoniga 14aastaselt uuesti. Tookord oli laulja üritanud teda anaalselt vägistada.

2009. aastal ravimite üledoosi surnud Jacksoni vanemad vennad Jackie, Marlon ja Tito ning vennapoeg Taj on HBO dokfilmi hukka mõistnud ning nõuavad telekanalilt 100 miljonit dollarit valuraha. Nende väitel himustavad Robson ja Safechuck vaid raha. Kuid mõlemad mehed on kinnitanud, et ei saanud dokfilmis osalemise eest honorari.