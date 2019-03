PENSIONIEELIKU ARVESTUS: elu hotellis on odavam kui vanadekodus  

Robinson kirjutab, et elu vanadekodus läheks talle koos abikaasaga maksma 188 dollarit (165 eurot) päevas. Hotelliketi Holiday Inn püsikliendina tuleb tal kahekohalise numbritoa eest tasuda vaid napp 60 dollarit (53 eurot) päevas. Seega säästaks ta hotellis elades 128 dollarit (112 eurot) päevas. Selle raha eest saaks iga päev lahedalt restoranis lõunatada ja õhtustada ning palju muudki ette võtta. Samuti ei ole sa ühes kohas kinni. Kui tekib soov, siis võid valida sama keti hotelli mõnes teises paigas.

Facebook/Terry.Robinson

Hotelli kasuks räägib Robinsoni arvates seegi, et seal vahetatakse katki läinud televiisor, valgusti või voodi uue vastu välja firma kulul. Ka on hotelli personal valmis sind viie dollari suuruse jootraha eest alati aitama. Ja kui häda on tõsine, siis kutsuvad nad kohale ka kiirabi või surnumatja.