KEELATUD ARMASTUS: vanemad tabasid poja võrgutanud õpetaja tänu jälgimisäpile

Sama ajaleht kirjutab, et paar jäi koolipoisi vanematele vahele tänu jälgimisäpile Sentry Parental Control, mis näitab jälgitava nutitelefoni asukohta ja teostab ka tekstisõnumite analüüsi. Vanemad märkasid, et poeg vahendab kellegagi intiimseid sõnumeid ja fotosid. Algul arvasid nad, et poja partner on mõni koolitüdruk. Põhjalikumal vaatlusel selgus, et poeg on hoopis sissevõetud endast kaks korda vanemast abielus õpetajast.