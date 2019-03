Kohalikud põlluharijad väidavad, et papagoide oopiumisõltuvus sunnib neid pidevalt valvel olema, et takistada pööraseid linde moonitaimede hävitamisel. Nende sõnul on metsikute linnukarjade tegevus märgatavalt vähendanud põldude saagikust.

Kavalatel lindudel on välja kujunenud kindel strateegia – nad ootavad, kui põllumehed on moonikupra küpsemise eesmärgil lahti lõiganud – see paljastab seemned ja morfiinirikka lateksi. Sageli närivad papagoid kupra üldse varre küljest lahti ning lendavad sellega puu otsa maiustama. Kokkupuude saaki kaitsvate inimestega on linde õpetanud hiilivalt tegutsema.

Mandsauri linna oopiumiekspert dr R.S. Chundawat selgitas, et oopium mõjutab papagoisid sarnaselt, nagu kohv või tee inimesi – annab kiire energialisa. Ta tõdes, et kui linnud on korra seda tunnet kogenud, satuvad nad kohe sõltuvuse küüsi.