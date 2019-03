Kivisaar, Hirmo ja Järva pidasid säästukuud: see oli totaalne häving! 

„Rahaline võit tuli seekord pigem sellest, et kaotasin oma pangakaardi ära. Lõpuks kui aru sain, et see on tõesti kadunud, läks veel ligi üks töönädal, et uus kaart valmis saaks. Sellel ajal lihtsalt ei saanud siia-sinna raha tuulutada,” sõnas Järva Õhtulehele.