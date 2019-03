Naine, kas sinu tupp on juba trimmis? Loe, miks see oluline on! 

Oluline on tupekuulide ostmisel jälgida nende kvaliteeti, sest odavad kuulid sisaldavad tihti kehale ohtlikke ühendeid ning kerged kuulid ei treeni lihaseid. Intiimpiirkonna jaoks parim materjal on meditsiiniline silikoon ning kergeks paigalduseks ja eemalduseks on heal kuulikesel aasake. Lõbusat vaheldust pakuvad vibreerivad kuulid, mis stimuleerivad treeningu ajal G-punkti. Hea vibrokuul on 5-7cm pikk. Selliselt puudutab ta kindlalt tupe avast 2,5-7cm kaugusel asuvat G-puntki.

Mehed eelistavad tihedat tuppe! Treenitusega taastub naise seksuaalne tundlikkus ning energia ning seda on väljapoole näha! Eriti hea aeg tupekuulidega tegutsemise alustamiseks on talv, sest siis oled kevadeks särav ja valmis! Teadupärast on just kevad aeg, mil naised mõtlevad jälle rohkem oma väljanägemisele ja enesetundele. Samuti on energia ja huvi kallima vastu suurem, see on parim aeg võtta kirest maksimum!