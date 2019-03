Hard Rock Laager kuulutas välja veel kolm esinejat 

25 tegutsemisaastat on näidanud, et Pedigree saab ajaga vaid hoogu juurde. Oma viimase plaadiga "Standard Sundown" tunamullu Eesti Muusikaauhindadelt nopitud juba teistkordne aasta metal-albumi tiitel, värske koosseis ning aina massiivsemaks muutuv kõlapilt annavad selgelt tunnistust tõusvast joonest. Pedigree anno 2019 ei tiksu kui viimase piirini üles keeratud peen kellamehhanism, vaid sammub tavotiselt ränkrasket takti, mis tambib kuulaja kaelani maasse, ja veidi veel. Lisaks klassikalisele kullafondile esitleb bänd HRL-is värsket singlit sügisel ilmuvalt uuelt albumilt.

Aastast 1995 tegutsenud Keep of Kalessin on nüüdseks välja andnud kuus albumit ning alates viimasest plaadist "Epistemology" on tegu trioga, kus lauljakohustused on üle võtnud Obsidian C isiklikult. "Epistemology" on segu tehniliselt perfektse kitrarrimänguga meloodilisest black'ist ja eepiliste vokaalidega melanhoolsest metal'ist, meenutades Dimmu Borgiri ja Dissectioni parimaid palasid.

Metro Luminal on läbi dekaadide ja erinevate koosseisude suutnud tänaseni jätkata omanäolist eestikeelsele publikule orienteeritud meloodilist poeesiaga flirtivat sõltumatut põhjalarokki. 2018. aastal ilmutati CD/LP/MC "Üheksast viieni" ja kraabiti sahtlist nüüdseks klassikaline materjal "Ainult rottidele", mis valati esmakordselt vinüülile. Metro Luminal on valmis viimistletud kontsertelamust pakkuma ka Hard Rock Laagri publikule ja nii vanad kui uued lood grillivad teie kõrvu ühel kaunil ja lühikesel suveõhtul Vana-Vigalas.